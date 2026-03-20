Lübnan'daki Saldırılarda Ölü Sayısı 1021'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'daki Saldırılarda Ölü Sayısı 1021'e Yükseldi

20.03.2026 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1021 olduğunu bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 20 artarak 1021'e çıktığını duyurdu.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda can kaybının son 24 saatte 20 artarak 1021'e, yaralı sayısının ise 2 bin 641'e yükseldiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerden 118'inin çocuk, 79'unun kadın olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 40 sağlık çalışanının öldüğü, 119 sağlık çalışanının ise yaralandığı belirtildi.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1001 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 584 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'daki Saldırılarda Ölü Sayısı 1021'e Yükseldi - Son Dakika

Trump’tan Netanyahu’ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma
Netanyahu hala dünyayı yaşadığına inandırmaya çalışıyor Netanyahu hala dünyayı yaşadığına inandırmaya çalışıyor
Maç sonunda açıkladı: Beşiktaş’ta kalmak istiyorum Maç sonunda açıkladı: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum
Emre Belözoğlu’ndan takımına serzeniş Emre Belözoğlu'ndan takımına serzeniş
ABD’den Kuveyt, BAE ve Ürdün’e 16 milyar dolarlık silah satışı ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı
Savaş bataklığındaki ülkelere Erdoğan’dan “akıllı olun“ mesajı Savaş bataklığındaki ülkelere Erdoğan'dan "akıllı olun" mesajı

19:30
İran’dan ABD ve İsrail’e yeni tehdit: Hiç yer güvenli değil
İran'dan ABD ve İsrail'e yeni tehdit: Hiç yer güvenli değil
19:11
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa’ya tahliye etti
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti
19:09
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı
18:35
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
18:26
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye’ye füze fırlatmadık
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık
17:44
Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazını hasırın üzerinde kıldı
Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazını hasırın üzerinde kıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 20:08:32. #7.13#
SON DAKİKA: Lübnan'daki Saldırılarda Ölü Sayısı 1021'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.