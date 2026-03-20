Lübnan'daki Saldırılarda Ölü Sayısı 1021'e Yükseldi

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda can kaybının son 24 saatte 20 artarak 1021'e, yaralı sayısının ise 2 bin 641'e yükseldiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerden 118'inin çocuk, 79'unun kadın olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 40 sağlık çalışanının öldüğü, 119 sağlık çalışanının ise yaralandığı belirtildi.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1001 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 584 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.