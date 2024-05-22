Lübnan'dan atılan tanksavar füzesi İsrail'e isabet etti - Son Dakika
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Lübnan'dan atılan tanksavar füzesi İsrail'e isabet etti

İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile'de bir eve isabet eden tanksavar füzesi, maddi zarara ve yangına neden oldu. İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar devam ederken, çatışmalarda şu ana kadar birçok ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

22.05.2024 18:39
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İsrail basını, Lübnan'dan atılan bir tanksavar füzesinin İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile'de bir eve isabet ettiğini bildirdi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, Lübnan'dan atılan tanksavar füzesinin Yukarı Celile'deki Avivim yerleşim yerinde bir eve isabet ettiği, maddi zarara ve yangına sebep olduğu belirtildi.

İsrail'in Lübnan sınırında bulunan çok sayıdaki köyde uyarı sirenlerinin çaldığı kaydedildi.

Lübnan'ın güneyindeki İran destekli Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalar 8 Ekim 2023'ten bu yana sürüyor.

İsrail ile Hizbullah arasında süren çatışmalarda şu ana kadar 310 Hizbullah mensubu öldü.

Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Dünya, Güncel, Son Dakika

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