Lübnan'dan BAE'ye Destek: Hizbullah Kınandı

20.03.2026 14:10
Lübnan Dışişleri Bakanlığı, BAE'de çökertilen terör hücresinde Hizbullah'ın yer almasını kınadı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) çökertildiği açıklanan "terör hücresinde" Hizbullah'ın yer almasını kınadıklarını açıkladı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, BAE'de "Hizbullah ile İran bağlantılı bir terör hücresinin" çökertilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, BAE ile dayanışma içinde olunduğu kaydedilerek, "BAE'yi hedef alan terör hücresini ve Hizbullah'ın bu yapıda yer almasını kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

BAE Devlet Güvenlik Kurumu, ülke içinde faaliyet gösteren, "Hizbullah ile İran bağlantılı bir terör hücresinin" çökertildiğini ve üyelerinin tutuklandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Lübnan, Güncel, Terör, Son Dakika

Yalova’da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı Yalova'da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı
6 puanlık maçta kazanan Kayserispor 6 puanlık maçta kazanan Kayserispor
Orhan Gencebay taburcu edildi Orhan Gencebay taburcu edildi
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
Osimhen’in sakatlığı sonrası Hasan Şaş’tan çarpıcı Süper Lig iddiası Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası
Premier Lig’de deplasman bilet fiyatları iki sezon daha sabit Premier Lig'de deplasman bilet fiyatları iki sezon daha sabit

15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
14:32
Trump’tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
Trump'tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
14:10
Milli Takım’ın Romanya maçı kadrosu belli oldu
Milli Takım'ın Romanya maçı kadrosu belli oldu
13:54
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
12:35
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
12:18
İsrail’i sarsan asker ihaneti Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
Advertisement
