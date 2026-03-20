Lübnan'dan BAE'ye Destek: Hizbullah Kınandı

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) çökertildiği açıklanan "terör hücresinde" Hizbullah'ın yer almasını kınadıklarını açıkladı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, BAE'de "Hizbullah ile İran bağlantılı bir terör hücresinin" çökertilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, BAE ile dayanışma içinde olunduğu kaydedilerek, "BAE'yi hedef alan terör hücresini ve Hizbullah'ın bu yapıda yer almasını kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

BAE Devlet Güvenlik Kurumu, ülke içinde faaliyet gösteren, "Hizbullah ile İran bağlantılı bir terör hücresinin" çökertildiğini ve üyelerinin tutuklandığını açıklamıştı.