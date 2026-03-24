Lübnan'dan İran Büyükelçi Açıklaması

24.03.2026 16:36
Lübnan, İran Büyükelçisi'nin istenmeyen kişi ilan edilmesinin diplomatik ilişkileri etkilemeyeceğini belirtti.

Lübnan, İranlı Büyükelçinin akreditasyonlarının iptal edilmesinin ve "istenmeyen kişi ilan edilmesinin" Tahran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmediğini belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından, İran'ın Beyrut'a atadığı Büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'nin "istenmeyen kişi" ilan edilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Büyükelçi Şeybani'nin akreditasyonlarının geri çekilmesi kararının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca alındığı belirtilen açıklamada, "Bu karar İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmemektedir." ifadesi kullanıldı.

Şeybani'nin "Lübnan'a atanmış bir büyükelçi olarak diplomatik normları ve yükümlülükleri ihlal ettiği" aktarılan açıklamada, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinin diplomatların ev sahibi ülkelerin içişlerine müdahale etmesini yasakladığı hatırlatıldı.

İranlı Büyükelçi'nin "Lübnan'ın iç siyasetine müdahale eden ve hükümet kararlarını eleştiren söylemlerde bulunduğu" savunulan açıklamada, ayrıca Lübnan Dışişleri Bakanlığına danışmadan gayrı resmi bir şekilde Lübnan kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Lübnan'ın karşılıklı saygı ve başka ülkelerin içişlerine karışmama esasına dayalı olarak İran ve diğer ülkelerle iyi ilişkileri sürdürmeye bağlı olduğu kaydedildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Şeybani'nin akreditasyonlarının iptal edilerek "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve Lübnan topraklarını terk etmesi için kendisine 29 Mart'a kadar süre verildiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

