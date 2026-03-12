Lübnan'dan İsrail'e Altyapı İsteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'dan İsrail'e Altyapı İsteği

12.03.2026 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Dışişleri Bakanı Recci, İsrail'in saldırılarında altyapıyı hedef almaması için baskı talep etti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, ülkesindeki altyapının hedef alınmaması için İsrail'e baskı kurulması talebinde bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Recci, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Recci ve Falconer görüşmesinde Lübnan'daki son durum ele alındı.

Bakan Recci, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında altyapıyı hedef almaması için İngiltere'den Tel Aviv'e baskı kurmasını istedi.

İngiliz Bakan Falconer ise ülkesinin Lübnan'a insani yardıma hazır olduğunu, ateşkes sağlanması amacıyla ilgili taraflarla çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares de Lübnan'a destek vereceklerini ve dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınayan Albares, Lübnan'da istikrarın sağlanması için İspanya olarak her türlü çabayı sarf edeceklerini kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 artarak 687'ye, yaralı sayısının ise 1768'e yükseldiğini açıklamıştı.

Hükümet, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'dan İsrail'e Altyapı İsteği - Son Dakika

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı
İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
Disiplin kuruluna sevk edilen Ramazan Kaşlı MHP’den istifa etti Disiplin kuruluna sevk edilen Ramazan Kaşlı MHP'den istifa etti
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
Maçtan önce ’’Hoş geldin’’ diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü

20:35
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
20:34
Bahçeli’den “İran“ açıklaması: Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz, her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız.
Bahçeli'den "İran" açıklaması: Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz, her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız.
20:20
İsrail’den Lübnan’da yeni katliam Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
19:12
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
19:12
Donald Trump’tan İran’a Dünya Kupası uyarısı
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı
18:54
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 20:47:03. #7.13#
SON DAKİKA: Lübnan'dan İsrail'e Altyapı İsteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.