Lübnan'dan İsrail'e Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
Lübnan'dan İsrail'e Ateşkes Çağrısı

14.04.2026 22:40
Büyükelçi Muavvad, Kasım 2024'teki ateşkesin uygulanması ve insani krizin hafifletilmesini istedi.

Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad, ülkesinin güneyini işgal eden İsrail'in Büyükelçisinin de katıldığı toplantıda Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Lübnanlı Büyükelçi Muavvad, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin ev sahipliğinde İsrail'in Washington Büyükelçisi Yehiel Leiter ile yaptığı toplantıya ilişkin bilgi verdi.

Muavvad, İsrail ile doğrudan müzakereler için yapılan hazırlık toplantısının verimli geçtiğini belirterek, "Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasının bir an önce tam olarak uygulanması gerekliliğini yineledim." ifadesini kullandı.

Toplantıda Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve devletin egemenliğine dikkati çektiğini belirten Muavvad, ateşkes ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesi çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Muavvad, devam eden çatışmalar nedeniyle Lübnan'da yaşanan insani krizin hafifletilmesi adına "pratik adımlar atılması" çağrısı yaptığını belirtti.

Lübnanlı Büyükelçi, gelecek görüşmenin tarihi ve yerinin daha sonra açıklanacağını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katılımıyla ABD Dışişleri Bakanlığında Lübnanlı ve İsrailli büyükelçiler iki ülke arasındaki doğrudan müzakereleri ve ateşkesi görüşmek için bir araya gelmişti.

Toplantı, 40 yıldan uzun süre sonra Lübnanlı ve İsrailli iki yetkilinin görüşmesi olarak kayda geçti.

Görüşmeden, İsrail'in karadan işgalini genişletmeye çalıştığı Lübnan'da ateşkese ilişkin olumlu karar çıkmadı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'dan İsrail'e Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

Hatay’da esnaf iş yerinde ölü bulundu Hatay'da esnaf iş yerinde ölü bulundu
Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i yıkan karar Siyasi operasyon iddiası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i yıkan karar! Siyasi operasyon iddiası
Attığı tek adım hayatını kararttı 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor Attığı tek adım hayatını kararttı! 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu Bilanço ağırlaşıyor ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu! Bilanço ağırlaşıyor
İran’dan ABD’ye 270 milyar dolarlık savaş faturası İran'dan ABD'ye 270 milyar dolarlık savaş faturası

22:39
Hakeme küfür ettiği iddia edilmişti Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit, PFDK’ye sevk edildi
Hakeme küfür ettiği iddia edilmişti! Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit, PFDK'ye sevk edildi
22:16
Galatasaray’ı ligde ’’eski dostları’’ üzüyor
Galatasaray'ı ligde ''eski dostları'' üzüyor
21:48
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
21:42
ABD’deki görüşme sona erdi İsrail ve Lübnan “doğrudan müzakere“ kararı aldı
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan "doğrudan müzakere" kararı aldı
21:36
Meclis’te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
Meclis'te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
21:25
İşte Gülistan Doku’ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
İşte Gülistan Doku'ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
SON DAKİKA: Lübnan'dan İsrail'e Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
