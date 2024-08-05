Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı: 1 subay ve 1 asker yaralandı

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Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA'larla düzenlenen saldırıda bir subay ile bir askerin yaralandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA'larla düzenlenen saldırıyı Hizbullah'ın yaptığı ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun yaptığı soruşturma sonucu, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Ayelet Hashahar yerleşim yeri yakınlarındaki bir askeri üsse düzenlediği SİHA saldırısında bir subay ile bir askerin yaralandığı belirtildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.