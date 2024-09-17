Lübnan'dan İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'e Kınama

Lübnan hükümeti, patlayan çağrı cihazlarını İsrail'in saldırısı olarak kınadı ve BMGK'ya şikayette bulunacak.

17.09.2024 20:46
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Lübnan hükümeti, çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan çağrı cihazlarının patlatılmasını kınayarak bunun " İsrail'in suçu ve ulusal egemenliğin ihlali" olduğunu açıkladı.

Lübnan hükümetinden yapılan açıklamada, "İsrail'in canice saldırısının Lübnan'ın egemenliğinin ciddi ihlali ve her anlamda suç olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, Lübnan hükümetinin "devam eden bu suçla ilgili sorumluluklarını almaları için ilgili ülkeler ve Birleşmiş Milletlerle derhal tüm temasları kurduğu" belirtildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı konuyu BMGK'ya taşıyacak

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Lübnan'ın birçok bölgesinde çok sayıda çağrı cihazının patlamasına sebep olan İsrail'in siber saldırısı en güçlü ifadelerle" kınandı.

"İsrail'in savaşı Lübnan'a doğru genişletme tehditlerine" dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in gerilimi de "tehlikeli ve kasıtlı bir şekilde" artırdığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, Bakanlar Kuruluyla yapılan istişarelerin ardından "saldırıya ilişkin bilgiler tamamlanır tamamlanmaz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayette bulunmak üzere hazırlıkların" başlatıldığı aktarıldı.

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Kaynak: AA

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