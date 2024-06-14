Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı: Bir Bina Vuruldu - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı: Bir Bina Vuruldu

Lübnan'ın güneyinden atılan bir roket, İsrail'in kuzeyindeki bir binaya isabet etti. Olayda maddi hasar meydana gelirken can kaybı yaşanmadı. Gün içinde Lübnan'dan İsrail'e 60'a yakın roket atıldığı belirtildi. Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmaların artmasıyla gerilim yükseldi.

14.06.2024 21:05
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Lübnan'ın güneyinden atılan bir roketin İsrail'in kuzeyindeki bir binaya isabet ettiği belirtildi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Yukarı Celile bölgesindeki Shtula yasa dışı Yahudi yerleşim birimindeki bir bina Lübnan'dan atılan roketle vuruldu.

Olayın maddi hasara yol açtığı ve can kaybı yaşanmadığı bildirilirken, gün içinde sabah saatlerinden bu yana Lübnan'dan İsrail'e 60'a yakın roketin atıldığı açıklandı.

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile İsrail ordusu arasında yaşanan çatışmalarda, İsrail'in son günlerde düzenlediği saldırılarda üst düzey bir Hizbullah mensubunun ölmesiyle gerginlik arttı.

Saha komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'e misillemede bulunan Hizbullah'ın, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'e yönelik en büyük füze saldırılarından birini gerçekleştirdiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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