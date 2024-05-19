Lübnan'dan İsrail'e atılan roket sonucu yangın çıktı - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'e atılan roket sonucu yangın çıktı

Lübnan\'dan İsrail\'e atılan roket sonucu yangın çıktı

İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil kentinin Malikiye bölgesine Lübnan'ın güneyinden atılan bir roket nedeniyle yangın çıktı. Roket saldırısı sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Hizbullah daha önce Malikiye bölgesinde bir İsrail askeri aracının hedef alındığını duyurmuştu. İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda ise birçok ölü ve yaralı olduğu açıklanmıştı.

19.05.2024 20:57
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İsrail basını, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil kentinin Malikiye bölgesine atılan roket nedeniyle yangın çıktığını bildirdi.

Yediot Ahronot gazetesine göre, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan bir füze, İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil kentindeki Malikiye bölgesine düştü. Roket saldırısı sonucu çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Hizbullah, Malikiye bölgesinde, bugün bir İsrail askeri aracının hedef alındığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda, son olarak 300 Hizbullah mensubunun yanı sıra 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Dünya, Güncel, Son Dakika

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