Lübnan'dan İsrail'in kuzey bölgelerine roket saldırısı - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'in kuzey bölgelerine roket saldırısı

Lübnan'dan İsrail'in kuzey bölgelerine 30 roket atıldı, ancak can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Hizbullah, roket saldırısının Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek verme amacıyla yapıldığını duyurdu. Çatışmalar, 8 Ekim 2023'ten bu yana devam etmekte.

02.09.2024 19:47
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Lübnan'dan İsrail'in kuzey bölgelerine onlarca roket atıldığı, can kaybının olmadığı bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde, kuzeydeki Batı el-Celil bölgesinde çalan uyarı sirenlerinin ardından 30 roketin atıldığının tespit edildiği belirtildi.

Haberde, roketlerin atıldığı bölgelerde can kaybına dair bilgi gelmediği ifade edildi.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde direnen Filistin halkına destek olmak için İsrail'in el-Menara mevkiine roketli saldırı düzenledikleri ve hedefi "tam isabet" vurdukları kaydedildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer ajan haberde ise ülkenin güneyinde uçuş yapan İsrail savaş uçağının, Merciyyun bölgesini füzeyle hedef aldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'dan İsrail'in kuzey bölgelerine roket saldırısı - Son Dakika

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