Lübnan'dan İsrail'in UNRWA Yasa Taslağına Kınama

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BEYRUT, 31 Ekim (Xinhua) -- Lübnan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini yasaklayan yasa taslağının İsrail parlamentosunca onaylamasını kınayarak, yasayı "uluslararası hukukun ve ilgili uluslararası meşruiyet kararlarının açık ihlali" olarak nitelendirdi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu eşi görülmemiş adım, UNRWA'yı hedefe koyma, imajını bozma, faaliyetlerini engelleme ve ev sahibi ülkelerdeki ve işgal altındaki topraklarda Filistinli mültecilere temel hizmetler ve insani yardım sağlama rolünü sona erdirme amaçlı sistematik bir İsrail kampanyasının parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, İsrail'in bağışçı ülkeleri UNRWA'ya fon sağlamaktan vazgeçirmeye yönelik süregiden çabalarının, "bölgesel güvenliğe ve ev sahibi ülkelere tehdit oluşturduğunu, Filistinlileri daha iyi bir gelecek umudundan mahrum bıraktığını ve onları umutsuzluğa ve aşırıcılığa ittiğini" belirtti.

Açıklamada uluslararası topluma, Filistinli mültecilere yönelik hizmetlerini sürdürebilmesi için UNRWA'ya gerekli desteği vererek ve bağışçı ülkelerden mali kaynak temin ederek "yasadışı önlemlere" karşı koyma çağrısı yapıldı.