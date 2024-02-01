Lübnan Dışişleri Bakanı: İsrail ile dolaylı müzakereler yapabiliriz

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Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, İsrail ile çatışmaların yaşandığı kara sınırı konusunda dolaylı müzakereler yapabileceklerini, Hizbullah'ı sınırdan çekmek yerine tam bir çözüm istediklerini söyledi.

Buhabib, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştükten sonra bakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güney sınırında yaşanan çatışmaların durdurulmasına ilişkin Tel Aviv yönetiminin planına dair Buhabib, şunları kaydetti:

"İsrail'in planı, ülkenin kuzeyindeki yerleşimcilerin evlerine döndürülmesini sağlamak için Hizbullah'ın kuzey sınırından çekilmesini içeriyor. Biz bunu reddettik çünkü tam bir çözüm istiyoruz. Aramızdaki kara sınırı 1923'te çizildi ve ateşkes anlaşmasında (1949) da teyit edildi."

İsrail'in 1967'den beri işgali altında bulunan Lübnan'a ait Kefr Şuba Tepeleri ve Şebaa Çiftliklerinin geri verilmesini talep ettiklerini belirten Buhabib, "İsrail'in deniz, kara ve hava egemenliğimize yönelik ihlallerinin durdurulmasını istiyoruz." dedi.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Ekim 2022'de yapılan deniz sınırı anlaşmasına benzer bir anlaşmanın kara sınırı için de mümkün olduğunu vurgulayan Buhabib, "(İsrail ile) Dolaylı müzakerelere başlamaya hazırız ancak cumhurbaşkanı seçilmeden hiçbir anlaşma imzalanamaz." diye konuştu.

Bakan Buhabib, Lübnan'ın eksik çözümler değil kapsamlı barış istediğini, bunu ABD'li yetkililerle de konuştuklarını kaydetti.

Macaristanlı Bakan Szijjarto da Lübnan hükümeti ve halkının ülkenin güneyinde savaş istemediğini, iç savaşın hala hafızalarda canlı olduğunu bildiklerini ifade etti.