Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan Müzeakere Vurgusu
Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan Müzeakere Vurgusu

13.04.2026 16:32
Yusuf Recci, Alman mevkidaşı ile doğrudan müzakereler ve Lübnan'daki durumu görüştü.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile ABD'de İsrail ile yapılacak doğrudan müzakereler ve ülkesindeki son durumu görüştü.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Recci, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Lübnan'daki durumu ve ABD'de yapılacak müzakereleri görüşen Recci, ülkesinin İsrail ile doğrudan müzakereler yoluyla ateşkese ulaşmayı hedeflediğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Recci, İsrail ile yapılması planlanan doğrudan müzakerelerin Lübnan'ı "İran meselesinden ayıracağını" ifade etti.

Lübnan adına ancak Lübnan devletinin müzakere edebileceğinin altını çizen Recci, ülkesinin diplomasisinin merkezinde "ulusal egemenlik ilkesinin yer aldığını" vurguladı.

Alman Dışişleri Bakanı Wadephul'un da ülkesinin Lübnan'a yönelik devam eden desteğine dikkati çektiği ve Almanya'nın Lübnan halkına 45 milyon avroluk insani yardım göndereceğini aktardığı kaydedildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Lübnan, Güncel, Son Dakika

