Lübnan Genelkurmay Başkanı Heykel, Ürdün'de Kral Abdullah ile Askeri İşbirliğini Güçlendirme Yollarını Görüştü - Son Dakika
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Lübnan Genelkurmay Başkanı Heykel, Ürdün'de Kral Abdullah ile Askeri İşbirliğini Güçlendirme Yollarını Görüştü

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Lübnan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Rudolf Heykel, Ürdün'ü ziyaret ederek başkent Amman'da Kral 2. Abdullah tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirme yolları ele alınırken, Kral Abdullah Lübnan'ın güvenliğini ve egemenliğini koruma çabalarına destek verdiğini ifade etti.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Rudolf Heykel, Ürdün'de iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirme yollarını ele aldı.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Ürdün'ü ziyaret eden Heykel, başkent Amman'da Kral 2. Abdullah tarafından kabul edildi.

Görüşmeye, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf Ahmed el-Huneyti de katıldı.

Ürdün'ün Lübnan'ın yanında olduğunu dile getiren Kral Abdullah, ülkenin güvenliğini ve egemenliğini koruma çabalarına destek verdiğini ifade etti.

Kral Abdullah, Lübnan ordusunun kapasitesinin artırılması ve sorumluluklarını yerine getirmesinin sağlanması amacıyla 17 Eylül 2026'da Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenmesi planlanan uluslararası konferansa tam destek verdiğini de kaydetti.

Heykel de Lübnan ordusunun kapasitesini artırmaya yönelik yardımlarından dolayı Ürdün'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Genelkurmay Başkanı Heykel, Ürdün'de Kral Abdullah ile Askeri İşbirliğini Güçlendirme Yollarını Görüştü - Son Dakika

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