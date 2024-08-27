Lübnan Hizbullahı İsrail'e saldırdı, bir asker yaralandı

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Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyindeki Beyt Hillel isimli yerleşim yerindeki İsrail askeri noktasına düzenlediği patlayıcı yüklü "kamikaze" insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir askerin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Hizbullahı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkıyla dayanışmak ve İsrail'in Lübnan'da Mecadil bölgesine düzenlediği saldırıya karşılık vermek için sınıra birkaç kilometre mesafedeki Beyt Hillel'deki asker ve subayların bulunduğu nokta patlayıcı yüklü İHA ile hedef alındı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde yabancı hava cismi uyarısıyla saldırı uyarı sirenlerinin çalmasının ardından Beyt Hillel'e isabet eden İHA sonucu bir askerin hafif yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, sınırın bitişiğindeki Adaysit Marcaiyun bölgesinde Hizbullah "hücresi" olduğunu ileri sürdüğü bir noktaya hava saldırısı düzenledi. Bunun yanı sıra İsrail ordusunun Şeba ve Yarin beldelerini topçu atışına tuttuğu aktarıldı.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı 8 Ekim'den bu yana sınır hattında "kontrollü gerilim" seviyesinde çatışıyor. İsrail ordusu, 30 Temmuz'da Hizbullah'ın iki numarası olarak kabul edilen Fuad Şükür'ü Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında öldürmüştü.

İsrail, 25 Ağustos sabahı Hizbullah'ın misillemeye hazırlandığı gerekçesiyle Lübnan'a "100 savaş uçağın katıldığını" açıkladığı şiddetli hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Hizbullahı da hemen sonrasında başkent Tel Aviv'in yakınlarında Mossad ve İsrail askeri, siber istihbaratına ev sahipliği yapan Glilot isimli askeri üssü 300 Katyuşa ve 20 İHA ile hedef aldığını duyurmuştu. İsrail ordusu, Lübnan'ın saldırısının hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarıyla önlendiğini savunmuştu.

İsrail'e ait hava savunma sisteminden ateşlenen füzenin İsrail donanmasına ait bir devriye botu yakınında patlaması sonucu bir İsrail askeri ölmüştü. İsrail ordusunun Lübnan'a gün boyunca devam eden saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bu çatışma sınır hattında 8 Ekim'den bugüne devam eden askeri hareketliliğin en şiddetli hal aldığı gün olarak kayıtlara geçmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'tan karşılıklı tehditler yükselmesine rağmen "iki taraf da bölgesel savaş istemediği" mesajı vermişti.

Uzmanlar bölgede uzunca süredir devam eden tansiyonun "sınırlı angajman" seviyesine gerilediğini değerlendirmişti.