Lübnan Hizbullahı İsrail'in kuzeyine saldırdı, 2 asker yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan Hizbullahı İsrail'in kuzeyine saldırdı, 2 asker yaralandı

Lübnan Hizbullahı İsrail\'in kuzeyine saldırdı, 2 asker yaralandı

Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyine düzenlediği saldırıda iki askerin hafif yaralandığı bildirildi. Lübnan'ın güneyinden atılan roketler nedeniyle Kiryat Şmona ve Batı Celile bölgelerindeki askeri hedeflere saldırı gerçekleşti. İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyinden El-Celil bölgesindeki bazı yerleşim birimlerine yaklaşık 25 roket atıldığını açıkladı. İsrail ile Lübnan arasındaki gerginlik son haftalarda artmış durumda.

05.07.2024 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyine düzenlediği saldırıda iki askerin hafif yaralandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şmona yerleşim birimine atılan roketler nedeniyle 2 asker hafif yaralandı.

Haberde ayrıca Lübnan'dan atılan bir roketin de Batı Celile'de Şlomi yerleşim biriminde açık bir alana düştüğü kaydedildi.

Öte yandan Yediot Ahronot gazetesi de Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde yer alan Margaliot yerleşim birimine doğru 10 roket atıldığını yazdı.

Gazeteye göre, saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

Kanal 12 televizyonu ise İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyinden El-Celil bölgesindeki bazı yerleşim birimlerine doğru yaklaşık 25 roket atıldığını bildirdi.

Hizbullah'tan bir süre önce yapılan açıklamada, Kiryat Şmona ve Batı Celile bölgelerindeki askeri hedeflere saldırı yapıldığı duyurulmuştu.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusunun 3 Temmuz'da Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır ölmüştü.

Hizbullah da söz konusu saldırıya karşılık olarak 4 Temmuz'da İsrail'in kuzeyine 20 İHA ve yaklaşık 200 roket atmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Hizbullahı İsrail'in kuzeyine saldırdı, 2 asker yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:39 ABD Başkanı Biden: Seçim yarışından çekilmeyeceğim ABD Başkanı Biden: Seçim yarışından çekilmeyeceğim
22:41 İstanbul ve Ankara semalarında gök taşı görüntülendi İstanbul ve Ankara semalarında gök taşı görüntülendi
21:04 Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ’’emsali olmayan en yüksek riskli maç’’ olarak belirledi Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ''emsali olmayan en yüksek riskli maç'' olarak belirledi
20:41 Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı! Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın
19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
23:53 Menajeri doğruladı Okay Yokuşlu, EURO 2024 sonrası Beşiktaş’a geliyor Menajeri doğruladı! Okay Yokuşlu, EURO 2024 sonrası Beşiktaş'a geliyor
23:03 UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin’de bozkurt işaretiyle karşılandı UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin'de bozkurt işaretiyle karşılandı
22:38 Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi
22:33 Mehmet Büyükekşi’nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak Mehmet Büyükekşi'nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak
21:34 Uzatmalarda Almanya’yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024’te yarı finale yükseldi Uzatmalarda Almanya'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te yarı finale yükseldi
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 00:38:18. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnan Hizbullahı İsrail'in kuzeyine saldırdı, 2 asker yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement