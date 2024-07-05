Lübnan Hizbullahı İsrail\'in kuzeyine saldırdı, 2 asker yaralandı

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Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyine düzenlediği saldırıda iki askerin hafif yaralandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şmona yerleşim birimine atılan roketler nedeniyle 2 asker hafif yaralandı.

Haberde ayrıca Lübnan'dan atılan bir roketin de Batı Celile'de Şlomi yerleşim biriminde açık bir alana düştüğü kaydedildi.

Öte yandan Yediot Ahronot gazetesi de Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde yer alan Margaliot yerleşim birimine doğru 10 roket atıldığını yazdı.

Gazeteye göre, saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

Kanal 12 televizyonu ise İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyinden El-Celil bölgesindeki bazı yerleşim birimlerine doğru yaklaşık 25 roket atıldığını bildirdi.

Hizbullah'tan bir süre önce yapılan açıklamada, Kiryat Şmona ve Batı Celile bölgelerindeki askeri hedeflere saldırı yapıldığı duyurulmuştu.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusunun 3 Temmuz'da Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır ölmüştü.

Hizbullah da söz konusu saldırıya karşılık olarak 4 Temmuz'da İsrail'in kuzeyine 20 İHA ve yaklaşık 200 roket atmıştı.