Lübnan Hizbullahı İsrail'in kuzeyine saldırdı, iki evde yangın çıktı - Son Dakika
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Lübnan Hizbullahı İsrail'in kuzeyine saldırdı, iki evde yangın çıktı

Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyine yönelik saldırısında iki evde yangın çıktığı bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Lübnan'dan atılan iki tanksavar füzesinin, Lübnan sınırının 6 kilometre uzağındaki Yukarı Celile'de İsraillilerin gasbettiği Filistin toprağı Metulla'da iki eve isabet ettiği belirtildi. Saldırı sonrası söz konusu evlerde yangın çıktığı aktarılan haberde, İsrail güçlerinin daha fazla füze fırlatılabileceği endişesiyle olay yerine ulaşamadığı kaydedildi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek ve İsrail güçlerinin Hiyam başta olmak üzere güneydeki beldelere ve evlere düzenlediği saldırılara yanıt olarak Metulla'da İsrail güçlerince kullanılan bir binanın hedef alındığı ve söz konusu binada yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada Manara'da İsrail askerlerinin bulunduğu bir binanın da hedef alındığını ve burada da yangın çıktığı aktarıldı.

22.07.2024 23:25
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Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyine yönelik saldırısında iki evde yangın çıktığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, konuya ilişkin bilgi verildi.

Lübnan'dan atılan iki tanksavar füzesinin, Lübnan sınırının 6 kilometre uzağındaki Yukarı Celile'de İsraillilerin gasbettiği Filistin toprağı Metulla'da iki eve isabet ettiği belirtildi.

Saldırı sonrası söz konusu evlerde yangın çıktığı aktarılan haberde, İsrail güçlerinin daha fazla füze fırlatılabileceği endişesiyle olay yerine ulaşamadığı kaydedildi.

İsrail Hayom gazetesinin haberinde de Celile'deki Kiryat Şmona da iki füzenin düştüğü ifade edildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek ve İsrail güçlerinin Hiyam başta olmak üzere güneydeki beldelere ve evlere düzenlediği saldırılara yanıt olarak Metulla'da İsrail güçlerince kullanılan bir binanın hedef alındığı ve söz konusu binada yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada Manara'da İsrail askerlerinin bulunduğu bir binanın da hedef alındığını ve burada da yangın çıktığını aktarıldı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Lübnan, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Hizbullahı İsrail'in kuzeyine saldırdı, iki evde yangın çıktı - Son Dakika

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