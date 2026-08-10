Lübnan, Irak Petrolü İçin Taşıma Hazırlıkları Yapıyor - Son Dakika
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Lübnan, Irak Petrolü İçin Taşıma Hazırlıkları Yapıyor

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Lübnan, Irak petrolünün taşınması ve depolanması için gerekli altyapı ve koordinasyon çalışmalarını görüşüyor.

Lübnan hükümeti, Irak ham petrolü ve petrol ürünlerinin Lübnan üzerinden taşınması, depolanması ve yeniden ihraç edilmesine yönelik hazırlıkları görüştü.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam başkanlığında başkent Beyrut'ta düzenlenen toplantıya Enerji ve Su Bakanı Joe Saddi, İçişleri ve Belediyeler Bakanı Ahmed el-Haccar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamni ile Genel Güvenlik ve Gümrük İdaresinden yetkililer katıldı.

Toplantıda, projenin ilk aşamasında Lübnan'ın Irak petrolü için depolama ve yeniden ihracat merkezi olarak kullanılması çerçevesinde ilgili bakanlık ve kurumların hazırlıkları değerlendirildi.

Bu kapsamda tankerlerin geçişini kolaylaştırmak amacıyla bazı yolların rehabilitasyonu, sınır kapılarının beklenen trafiğe hazır hale getirilmesi, depolama tesislerine ulaşımın düzenlenmesi ve petrol depolama tesislerindeki güvenlik önlemleri ele alındı.

İlgili kurumların, belirlenen takvim çerçevesinde lojistik ve operasyonel hazırlıkları tamamlamak üzere koordinasyonu sürdürmesi kararlaştırıldı.

Lübnan Enerji Bakanı Saddi de kısa süre önce petrol tesislerinde incelemelerde bulunmuştu. Söz konusu hazırlıklar, onlarca yıldır kapalı olan tarihi Kerkük-Trablus Petrol Boru Hattı'nın yeniden faaliyete geçirilmesi için uluslararası yatırım çekilmesini hedefleyen uzun vadeli planın bir parçası olarak yürütülüyor.

Irak ile Lübnan, Irak petrol sahalarını Suriye üzerinden Akdeniz kıyısına bağlayacak alternatif bir petrol güzergahı oluşturmayı hedefliyor. Girişimin, Şubat 2026'nın sonlarından bu yana Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferin büyük ölçüde aksaması nedeniyle Irak'ın petrol ihracatında yaşanan düşüşe alternatif oluşturması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan, Irak Petrolü İçin Taşıma Hazırlıkları Yapıyor - Son Dakika

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