Lübnan, İsrail ile Müzakerelere Başladı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin başka bir ülkenin çıkarları uğruna uçuruma sürüklenmesine seyirci kalamadığını, bu nedenle İsrail ile müzakere yolunu tercih ettiğini belirterek, Washington'a yapmayı planladığı ziyaret ile ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştireceği görüşmenin Lübnan açısından olumlu sonuçlar doğurmasını beklediğini vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Lübnanlı iş insanlarından bir heyeti kabul etti.

Görüşmede İsrail ile yürütülen müzakere görüşmelerine değinen Avn, "Lübnan'ın başka bir ülkenin çıkarları uğruna uçuruma sürüklenmemesi için (İsrail'le) müzakereyi seçtim. Bu duruma seyirci kalamazdım." dedi.

"İsrail'in yıkım ve imha makinesini durdurabilecek, can kayıplarına ve köylerdeki yıkıma son verecek ve nihayetinde de işgali sona erdirebilecek bir adım atmam gerekiyordu." diyen Avn, bu adımın, güneydeki savaşların en ağır bedelini ödeyen Şiilerin de aralarında bulunduğu Lübnanlıların büyük çoğunluğu tarafından desteklendiğini dile getirdi.

Avn, bu ay Washington'a gerçekleştireceği ziyarette ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin Lübnan açısından olumlu sonuçlar vermesini beklediğini kaydetti.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Washington'daki müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.