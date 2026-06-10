Lübnan, İsrail ile Müzakereleri Sürdürecek

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında gerçekleştirilen müzakereleri sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Sarayı'nda bazı belediye başkanlarını kabul etti.

Washington'da Lübnan ile İsrail arasında gerçekleştirilen müzakerelere dair Avn, "Bu müzakerelerle devletin varlığını yeniden tesis etmeyi hedefliyoruz. Lübnanlılar devlet dışındaki herhangi bir otoritenin vesayetinde kalmasın." dedi.

Lübnan'da karar vericilerin bizzat kendileri olduğunu dile getiren Avn, "Her ülkeden gelebilecek yardımı memnuniyetle karşılıyoruz ancak yardım ile Lübnan'ın iç işlerine müdahale arasında büyük fark var." değerlendirmesinde bulundu.

Körfez'deki Arap ülkelerinin Lübnan'a yardımlarını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Avn, İsrail'le müzakerelere işaret ederek, şunları söyledi:

"Müzakerelerle ilgili bir karar aldım ve sonuna kadar da devam edeceğim, çünkü Lübnan, Birleşmiş Milletlerin kurucu üyesi olan kendi varlığına ve egemenliğine sahip bir ülkedir. Ayrıca savaşların hiçbir sonuç getirmediği aksine herkesin kayıplar verdiğine dair inancım temelinde bu kararı aldım."

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı. Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.