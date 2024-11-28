Lübnan, İsrail'in Ateşkes İhlallerini Duyurdu - Son Dakika
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Lübnan, İsrail'in Ateşkes İhlallerini Duyurdu

Lübnan ordusu, İsrail'in 27 Kasım'a yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını birkaç kez ihlal ettiğini açıkladı.

28.11.2024 21:16
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Lübnan, İsrail ordusunun 27 Kasım sabahı yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını 2 günde "birkaç kez" ihlal ettiğini duyurdu.

Lübnan ordusunun X hesabından, İsrail'in ateşkes ihlallerine ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 27 ve 28 Kasım'da İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği kaydedildi.

"Düşman İsrail, hava ihlalleri ve çeşitli silahlarla Lübnan topraklarını hedef alarak anlaşmayı birkaç kez ihlal etti." ifadesine yer verilen açıklamada, Lübnan ordusunun ilgili makamlarla ihlalleri takip ettiği aktarıldı.

İsrail ateşkes sonrası "ilk kez" hava saldırısı düzenlemişti

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "İsrail, Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadeleri yer almıştı.

Ancak İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mercaiyun'a bağlı Merkeba beldesinde bir meydanı hedef alması sonucu 2 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından "ilk kez" bugün akşam saatlerinde Sayda kentine hava saldırısı düzenlemiş, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hizbullah'a ait orta menzilli roket deposu" olduğunu öne sürdüğü bir noktayı hedef aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan, İsrail'in Ateşkes İhlallerini Duyurdu - Son Dakika

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