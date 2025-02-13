Lübnan, İsrail'in Çekilmesini Sağlamaya Çalışıyor - Son Dakika
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Lübnan, İsrail'in Çekilmesini Sağlamaya Çalışıyor

Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in ateşkes gereği 18 Şubat'a kadar çekilmesi için temaslar sürdüğünü belirtti.

13.02.2025 18:18
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in ateşkes anlaşması gereği 18 Şubat'a kadar işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için temaslarının sürdüğünü belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Avn, Baabda Sarayı'nda Basın Sendikası Başkanı Avni el-Kaki ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ateşkes süreciyle ilgili konuşan Avn, "Lübnan, İsrail'in 18 Şubat'a kadar çekilmesini sağlamak için temaslarını sürdürüyor" dedi.

ABD ve Fransa başta olmak üzere "etkili ülkelerle" iletişim halinde olduklarını dile getiren Avn, konuya ilişkin ayrıntı vermedi.

Lübnan'ın uluslararası alanda güven kazanması için medyanın rolünü vurgulayan Avn, basın mensuplarından "yapıcı ve ön yargısız" eleştiri yapmalarını istedi.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

İsrail, ABD'nin de onayıyla Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 27 Ocak tarihinde 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan, İsrail'in Çekilmesini Sağlamaya Çalışıyor - Son Dakika

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