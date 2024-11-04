Lübnan, İsrail'in kaçırdığı vatandaşı için BM'ye sorular yöneltecek - Son Dakika
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Lübnan, İsrail'in kaçırdığı vatandaşı için BM'ye sorular yöneltecek

Lübnan İçişleri Bakanı, İsrail'in kaçırdığı İmad Emhez için UNIFIL'e soruşturma başlatacak.

04.11.2024 18:48
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Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, ülkesinin, İsrail'in kuzeydeki Betrun kentinden Lübnan vatandaşı İmad Emhez'i kaçırması konusunda Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) sorular yönelteceğini söyledi.

Mevlevi, başkent Beyrut'ta yapılan Merkezi İç Güvenlik Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Lübnan vatandaşı Emhez'in İsrail tarafından kaçırılması olayına değinerek, "Betrun bölgesinde yaşananlarla ilgili soruşturmalar sürüyor. Yaşananlar bir ihlal ve savaş eylemidir. Lübnan ordusu tarafından soruşturma yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Lübnan devletinin bu konuda ülkenin kıyılarını denetlemekle sorumlu UNIFIL komutanlığına sorular yönelteceğini belirten Mevlevi, kaçırılan Lübnan vatandaşının Panama deniz pasaportu taşıdığını sözlerine ekledi.

İsrail güçlerinin, denizden çıkarma yaparak bir Lübnanlıyı kaçırdığı belirtilmişti

Lübnan resmi ajansı NNA, 2 Kasım'da, Kuzey vilayetine bağlı Betrun ilçesinde "kimlikleri belirlenemeyen güçlerin" 1 Kasım'da denizden çıkarma yaptığını ve Şaleyh bölgesinde Lübnanlı bir kişiyi kaçırarak, botla bölgeden ayrıldığını aktarmıştı.

Betrun bölgesine denizden çıkarma yapan güçlerin İsrailli olduğunu belirten yerel basın, kaçırılan Lübnanlının ise İmad Emhez olduğunu yazmıştı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, kaçırılma olayıyla ilgili Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine şikayette bulunma talimatı vermişti.

İsrail, kaçırılan kişinin "Hizbullah'ta askeri yetkili ve Lübnan ordusunda deniz subayı" olduğunu iddia ederken, Hizbullah konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Lübnanlı yetkililer, İsrail'in kaçırılan kişinin "subay" olduğu yönündeki iddialarını redderek, söz konusu kişinin sivil bir deniz kaptanı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan, İsrail'in kaçırdığı vatandaşı için BM'ye sorular yöneltecek - Son Dakika

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