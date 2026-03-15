Lübnan-İsrail Müzakereleri Belirsiz

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 00:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan, İsrail ile müzakerelerin zamanı ve yeri konusunda belirsizlik olduğunu açıkladı.

Lübnanlı üst düzey bir yetkili, ülkesinin İsrail ile yürüteceği müzakerelerin ne zaman başlayacağı veya nerede yapılacağının henüz belirlenmediğini söyledi.

AA'ya konuşan Lübnanlı üst düzey kaynak, İsrail'i tanıma veya ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin iddiaların şu aşamada gündemde olmadığını belirterek, bu yöndeki tartışmaların "henüz erken" olduğunu ifade etti.

Kaynak, "İsrail ile müzakere heyeti henüz tamamlanmadı, görüşmelerin tarihi ve yeri de kesinleşmedi." dedi.

Lübnanlı kaynak, mevcut temasların öncelikle ateşkesin sağlanması ve sahada uygulanacak somut adımların başlatılmasına odaklandığını aktardı.

Kaynak ayrıca Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın 4 temel maddeden oluşan bir girişim önerdiğini, bu girişimin müzakerelerin önünü açmak amacıyla önce ateşkes ilan edilmesini, ardından İsrail ordusunun Lübnan topraklarından çekilmesi ve Hizbullah'ın silahları meselesi dahil olmak üzere güvenlik ve askeri başlıkların ele alınmasını öngördüğünü belirtti.

Gündemdeki öneriyi aktaran kaynak, buna göre ilk aşamanın ateşkes ilanıyla başlayacağını, ardından İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, Hizbullah'ın silahlarının toplanması ve Lübnan ordusunun yeniden konuşlandırılmasına ilişkin müzakerelerin başlatılacağını aktardı.

Lübnanlı kaynak, "Bu süreç ihtiyaçlara göre 2 ila 4 ay veya daha uzun sürebilir. Bu aşamanın sonunda ise iki taraf arasında karşılıklı saldırmazlık ilanı gibi olası bir siyasi formül üzerinde durulabilir." dedi.

Lübnan müzakere heyeti henüz netleşmedi

Müzakere heyetinin henüz tamamlanmadığını belirten kaynak, Lübnan heyetinde Şiileri temsil edecek bir üyenin henüz belirlenmediğini kaydetti.

Lübnan Meclis Başkanı Nebi Berri'nin ateşkes sağlanmadan önce heyette Şii bir üyeye yer verilmesine onay vermediğini aktaran kaynak, ateşkesin sağlanarak, Hizbullah ile İsrail'in buna bağlı kalması halinde ele alınacak konuların karmaşıklığı nedeniyle müzakerelerin uzun ve zorlu geçebileceğini ifade etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 01:30:48. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.