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Lübnan Müftülüğü İslami Vakıflar Genel Müfettişi Dr. Usame Haddad: Osmanlı Devleti Filistin'in onurunu savundu - Son Dakika
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Lübnan Müftülüğü İslami Vakıflar Genel Müfettişi Dr. Usame Haddad: Osmanlı Devleti Filistin'in onurunu savundu

Lübnan Müftülüğü İslami Vakıflar Genel Müfettişi Dr. Usame Haddad, başkent Beyrut'ta düzenlenen bir konferansta Osmanlı Devleti'nin Filistin'in onurunu savunduğunu belirtti. Haddad, Osmanlı Devleti'nin Lübnan'da halka hizmet veren birçok binayı inşa ettiğini ve adaletli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan Müftülüğü İslami Vakıflar Genel Müfettişi Dr. Usame Haddad: Osmanlı Devleti Filistin\'in onurunu savundu
21.01.2024 - 20:09,
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Lübnan Müftülüğü İslami Vakıflar Genel Müfettişi Dr. Usame Haddad, Osmanlı Devleti'nin "Müslüman ve Hristiyanı ile Filistin'in onurunu savunduğunu" söyledi.

Haddad, başkent Beyrut'ta kentin tarihi ile ilgili düzenlenen bir konferansta Hristiyan bir tarihçinin Osmanlı Devleti'ni eleştirmesine tepki gösterdi.

Osmanlı Devleti hakkında sürekli açıklamalar yapıldığına işaret eden Haddad, "Osmanlı Devleti hakkında olumsuz şeyler duyuyoruz. Her devletin iyi ve kötü tarafları vardır. Allah'u Teala şöyle buyuruyor; bir topluluğa duyduğunuz kin sizleri adil davranmamaya itmesin. Adaletli olan bu takvaya daha çok yakışandır." ifadelerini kullandı.

Osmanlı Devleti'nin Lübnan'da günümüze kadar halen halka hizmet veren birçok bina inşa ettiğini hatırlatan Haddad, "Lübnan'da, İçişleri ve Kültür Bakanlığı binasının duvarları, Haoudel Vilayet (Medresesi) ve Patrikiyye, tüm bu duvarlar Osmanlı Devleti döneminde inşa edildi." diye konuştu.

"Bu devlete (Osmanlı) karşı düşüncelerimizde adaletli olmalıyız." diyen Haddad, şunları kaydetti:

"Bazı yerlerde hata yapılmıştır ve bu konuda onları desteklemiyorum. Ancak birçok konuda doğru karar vermiştir. Bu yüzden adaletli olmalıyız. Lübnan'ın Osmanlı medeniyetine benzer bir devlet olmasını temenni ediyoruz. Bunun en büyük tanığı da Trablusşam-Akkar'a gidince önünden geçtiğim demir yoludur. Şu anda bomboş. Burası Osmanlılar tarafından yapılmış, Arap ülkelerini birbirine bağlayan demir yolu ağı idi. Adı Hicaz Demiryolu idi. Lübnan, Suriye ve Ürdün'ü birbirine bağlayıp daha sonra Mekke ve Medine'ye kadar uzanıyordu."

Haddad "Ayrıca, Osmanı Devleti Filistin'in onurunu savundu. Bu devlet Filistin'in onurunu; Müslüman ve Hristiyanı ile savundu." dedi.

Kaynak: AA
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Osmanlı Devleti, Filistin, Lübnan, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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