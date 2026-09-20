Lübnan ordusu, ABD yardımıyla 70 konteyner mühimmatı Beyrut Limanı'nda teslim aldı

Lübnan ordusu, ABD yardımıyla 70 konteyner mühimmatı Beyrut Limanı'nda teslim aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lübnan ordusu, ABD'nin desteğiyle gönderilen 70 konteyner mühimmatı Beyrut Limanı'nda teslim aldı. Açıklamada, yardımın ordunun sorumlulukları ve zorlukları nedeniyle önemli olduğu, bölgelerdeki görevlerde imkanları geliştireceği belirtildi.
Lübnan ordusu, ABD'nin yardım programları kapsamında gönderdiği çeşitli mühimmatın bulunduğu 70 konteyneri Beyrut Limanı'nda teslim aldı.
Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, çeşitli mühimmat içeren 70 konteynerin Beyrut Limanı'nda teslim alındığı belirtildi.
Açıklamada, ABD'nin Lübnan ordusuna yönelik devam eden desteği kapsamında gönderilen yardımın, ordunun üstlendiği sorumlulukların büyüklüğü ve karşı karşıya olduğu zorluklar nedeniyle mevcut dönemde özel önem taşıdığı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca yardımların, özellikle Lübnan'ın farklı bölgelerinde yürütülen görevler bakımından ordunun imkanlarının geliştirilmesine katkı sağladığı ifade edildi.
Kaynak: AA
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