Lübnan Ordusu: Batı Zavtar'a Dönmeyin!

Lübnan ordusu, ABD Dışişleri Bakanlığının Furun, Batı Zavtar ve Sırayfa'da pilot bölge uygulamasının başladığını duyurmasına rağmen, İsrail ordusunun henüz Batı Zavtar beldesinden çekilmediğini belirterek vatandaşları beldeye dönmemeleri konusunda uyardı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Nebatiye vilayetinde pilot bölgeler arasında yer alan Furun beldesi ile Sur kentine bağlı Sırayfa beldesinde birliklerin görevlerini sürdürdüğü, bu kapsamda Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu (MCG4L) ile koordinasyonun devam ettiği belirtildi.

Nebatiye vilayetine bağlı Batı Zavtar beldesindeki işgalin halen devam ettiğine işaret edilerek, İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Lübnan ordusunun beldeye konuşlanması için hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.

Lübnan ordusu, bu nedenle vatandaşlardan Batı Zavtar beldesine dönmemeleri ve güvenlikleri için bölgede konuşlu Lübnanlı askeri birliklerin talimatlarına uymalarını istedi.

AA'ya konuşan üst düzey Lübnanlı bir yetkili, 14-15 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Lübnan-İsrail doğrudan müzakerelerinin 6. turunda, "çerçeve anlaşması" kapsamında İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden kademeli çekilmesine başlanması amacıyla pilot bölgelerin uygulanması konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Lübnan-ABD-İsrail arasındaki çerçeve anlaşması uyarınca ve Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu'nun himayesinde Furun, Batı Zavtar, Sırayfa köylerinde pilot bölge operasyonlarının başladığını bildirmişti.