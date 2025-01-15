Lübnan Ordusu Bölgedeki Konumunu Güçlendiriyor

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TAYR HARFA, 15 Ocak (Xinhua) -- Lübnan'ın Tayr Harfa köyünde İsrail ordusunun geri çekilmesinin ardından Lübnan ordusuna mensup bir asker bölgede görülüyor, 13 Ocak 2024.

Lübnan ordusu cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun geri çekilmesine paralel olarak birliklerinin Lübnan'ın güneyinin batı ve orta kesimlerinde yer alan çeşitli kasaba ve köylerde konuşlanmalarını tamamladığını duyurdu. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)