Lübnan Ordusu Bölgedeki Konumunu Güçlendiriyor - Son Dakika
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Lübnan Ordusu Bölgedeki Konumunu Güçlendiriyor

İsrail ordusunun çekilmesine paralel olarak Lübnan ordusu, güneydeki yerleşimlere konuşlandı.

15.01.2025 15:02
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TAYR HARFA, 15 Ocak (Xinhua) -- Lübnan'ın Tayr Harfa köyünde İsrail ordusunun geri çekilmesinin ardından Lübnan ordusuna mensup bir asker bölgede görülüyor, 13 Ocak 2024.

Lübnan ordusu cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun geri çekilmesine paralel olarak birliklerinin Lübnan'ın güneyinin batı ve orta kesimlerinde yer alan çeşitli kasaba ve köylerde konuşlanmalarını tamamladığını duyurdu. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Lübnan Ordusu Bölgedeki Konumunu Güçlendiriyor - Son Dakika

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