Lübnan Ordusu Gözlem Noktalarını Yeniden Konumlandırdı

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Lübnan ordusu, ülkenin güneyinde İsrail sınırında yer alan bazı gözlem noktalarını yeniden konumlandırdıklarını bildirdi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ülkenin birçok bölgesine yönelik artan hava saldırılarına işaret edildi.

İsrail'in karadan saldırıları öncesinde Lübnan ordusunun güneydeki sınır hattından birkaç kilometre geri çekildiği yönündeki haberlerin asılsız olduğu belirtilen açıklamada, güneyde orduya ait bazı gözlem noktalarının yeniden konumlandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Lübnan ordusunun Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordinasyon ve işbirliğini sürdürdüğü aktarıldı.

Dün gece görgü tanıkları, Lübnan ordusunun İsrail sınır hattında birkaç kilometre geri çekildiğini ifade etmişti.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.