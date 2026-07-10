Lübnan Ordusu Güneyde Konuşlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan Ordusu Güneyde Konuşlanacak

10.07.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in çekilmesiyle Lübnan ordusu birkaç gün içinde işgal altındaki bölgelere yerleşecek.

İsrail basını, Lübnan ordusunun Tel Aviv ile yapılan çerçeve anlaşması uyarınca birkaç gün içinde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bazı bölgelerde konuşlanacağını iddia etti.

İsrail'in Haaretz gazetesinin ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberde, Washington'da 26 Haziran'da imzalanan çerçeve anlaşması kapsamında, İsrail ordusunun çekilmesiyle eş zamanlı olarak Lübnan ordusunun bölgeye konuşlandırılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Haberde, Lübnan ordusunun birkaç gün içinde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bazı bölgelerde konuşlanacağı öne sürüldü.

Lübnan'ın güneyindeki pilot bölgelerde İsrail ordusu yerine Lübnan ordusunun konuşlanacağı aktarılan haberde pilot bölgelere eklenecek yeni bölgelerin belirlenmesi çalışmalarının da sürdüğü ifade edildi.

ABD'nin, Lübnan hükümetinin, ülkenin güneyinde egemenliğini geri kazanmasına destek olmak için yakında "uluslararası ortaklarla" iletişime geçeceği kaydedildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, bugün Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyindeki gelişmeleri ve İsrail ile imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanmasına yönelik hazırlıkları ele almıştı.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Washington'daki müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Ordusu Güneyde Konuşlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Çiftçi açıkladı: Her gün bin Suriyeli ülkesine dönüyor Bakan Çiftçi açıkladı: Her gün bin Suriyeli ülkesine dönüyor
Ordu’daki kardeş katliamı şüphelisi adliyeden böyle çıkarıldı Ordu'daki kardeş katliamı şüphelisi adliyeden böyle çıkarıldı
CHP’li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz’dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz CHP'li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz'dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz
Ailesini katleden sanıktan ’pes’ dedirten savunma “Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum“ Ailesini katleden sanıktan 'pes' dedirten savunma! "Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum"
İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti

13:39
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
13:27
Çin’den dünyaya gözdağı Denizaltından balistik füze fırlattı
Çin'den dünyaya gözdağı! Denizaltından balistik füze fırlattı
13:02
Miçotakis mehterle karşılandı, AP’den eş zamanlı “Kıbrıs“ adımı geldi
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı "Kıbrıs" adımı geldi
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 14:25:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Lübnan Ordusu Güneyde Konuşlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.