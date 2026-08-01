Lübnan Ordusu İşgal Reddetti

Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel, İsrail'in Lübnan topraklarının herhangi bir bölümündeki işgalini kabul etmediklerini belirterek, ordunun tüm zorluklara rağmen vatandaşların bölgelerine dönüşüne eşlik etmeyi sürdüreceğini bildirdi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre Heykel, Ordu Günü dolayısıyla Lübnan'ın güneyindeki askeri birlikleri ziyaret etti.

Lübnan'ın gücünü ordusundan aldığını belirten Heykel, İsrail'in Lübnan topraklarındaki varlığına ilişkin, "Toprağımızın her karışı bizim hakkımızdır. İsrail işgalinin topraklarımızın herhangi bir bölümünde sürmesini reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Heykel, "Tüm zorluklara rağmen halkımızın yanında durmayı ve bölgelerine dönüşlerine eşlik etmeyi sürdüreceğiz." diyerek, sınırlarını koruyan ve istikrarını sağlayan, tek bir ordunun savunduğu, bölünmez tek bir vatana inandıklarını vurguladı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin süresinin 3 hafta uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan, Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.