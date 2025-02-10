Lübnan Ordusu İsrail'den Boşalan Bölgelerde Konuşlandı

Güncel

Lübnan ordusunun, İsrail'in işgal sonrası çekildiği Rab Telatin, Tallusa ve Beni Hayyan beldelerinde konuşlandığı açıklandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, ülkenin güneydoğusunda İsrail'in çekildiği Rab Telatin, Tallusa ve Beni Hayyan beldelerinde Lübnan ordusunun konuşlandığını duyurdu.

Ordunun, bölgede asker konuşlandırarak devriye yaptığı, İsrail askerlerinin bölgede yol açtığı engellerin ve molozların kaldırılmaya başlandığı, evlerde ve sokaklarda patlamamış mühimmat arandığı aktarıldı.

Lübnan ordusu ise Rab Telatin, Tallusa ve Beni Hayyan sakinlerinden ordunun talimatlarına uyarak güvenlik sağlanıncaya kadar bölgeye girmemelerini istedi.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 75 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, çekildiği yerlerde konutlar ve tarım arazileri dahil büyük çapta yıkıma neden oluyor.