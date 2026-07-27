Lübnan Ordusu: İsrail'in Saldırıları Dönüşü Geciktiriyor
Lübnan ordusu, İsrail'in saldırılarının sınır köylerine dönüşü engellediğini açıkladı.
ZEVTAR EL-GARBİYE, 27 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan ordusu, İsrail'in devam eden saldırıları ve mutabakat ihlallerinin, ülkenin güneyindeki konuşlanmalarını engellediğini ve sınır köyleri sakinlerinin dönüşünü geciktirdiğini belirtti.
Kaynak: Xinhua
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