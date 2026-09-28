Lübnan ordusu, Sur'da İHA ile yerleştirilen İsrail casus kamerasını söktü

Lübnan ordusu, Sur'da İHA ile yerleştirilen İsrail casus kamerasını söktüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lübnan ordusu, güneydeki Sur kentinde İsrail'e ait kameralı bir casusluk düzeneğini ele geçirdiğini bildirdi. Zıbkin Vadisi çevresinde tespit edilen ve insansız hava aracıyla yerleştirilip güneş enerjisiyle çalıştığı belirtilen casus kamera, uzman birliklerce söküldü.
Lübnan ordusunun, ülkenin güneyindeki Sur kentinde İsrail'e ait kameralı bir casusluk düzeneği ele geçirdiği bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan ordusuna bağlı uzman askeri birlik, Sur'un Zıbkin Vadisi'nin çevresinde İsrail'e ait bir casusluk düzeneği tespit etti.
İnsansız hava aracı tarafından bölgeye yerleştirildiği ve güneş enerjisi sistemiyle donatıldığı belirtilen casus kamera, ekipler tarafından söküldü.
Kaynak: AA
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