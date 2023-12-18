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Lübnan ordusu, Trablusşam kenti yakınlarında 51 yasadışı göçmeni kurtardı - Son Dakika
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Lübnan ordusu, Trablusşam kenti yakınlarında 51 yasadışı göçmeni kurtardı

Lübnan ordusu, Trablusşam kenti yakınlarında batan bir teknedeki 51 yasadışı göçmeni kurtardığını duyurdu. Kurtarılan kişilerin çoğunluğu Suriyeli ve Filistinliydi. Lübnan'da yaşanan finansal kriz ve yoksulluk, yasadışı göç sorununu artırmaktadır.

Lübnan ordusu, Trablusşam kenti yakınlarında 51 yasadışı göçmeni kurtardı
18.12.2023 - 13:02,
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BEYRUT, 18 Aralık (Xinhua) -- Lübnan ordusu, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kenti yakınlarında batan bir teknedeki 51 yasadışı göçmeni kurtardığını duyurdu.

Ordudan Pazar günü yapılan yazılı açıklamada, kurtarılan kişilerin 49'unun Suriyeli, 2'sinin ise Filistinli olduğu belirtildi. Operasyon, Lübnan Kızılhaçı ile işbirliği içinde gerçekleştirildi.

Olay, Lübnan'da giderek büyüyen yasadışı göç sorununu gün yüzüne çıkardı. Son aylarda daha fazla sayıda Suriye, Filistin ve Lübnan vatandaşı daha iyi yaşam koşullarına ulaşabilmek için ülkeyi terk etmeye çalışıyor.

Eşi benzeri görülmemiş bir finansal krizle boğuşan Lübnan'ın nüfusunun yüzde 80'inden fazlası yoksulluk çekiyor. Ülkedeki güvenlik kurumları, yasadışı göçteki artışla mücadele çabalarını artırıyor.

Kaynak: Xinhua
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