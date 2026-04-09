Lübnan Ordusuna Saldırı: 4 Asker Hayatını Kaybetti

Lübnan ordusu, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine dün düzenlediği eş zamanlı hava saldırılarında 4 askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırılarda 3'ü ülkenin doğusunda olmak üzere 4 asker yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, söz konusu saldırılarda en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Söz konusu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçti.