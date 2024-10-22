Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'e Kınama

İsrail'in Lübnan'daki sağlık sistemini hedef alan saldırıları kınandı, sağlık çalışanları vuruldu.

22.10.2024 00:46
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'da sağlık sistemini hedef alan saldırılarını kınadı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ve Cebel Lübnan bölgesinde iki hastaneyi hedef aldığı hatırlatıldı.

İsrail ordusunun, Beyrut'un güneyindeki es-Sahil Hastanesi'ni vurmakla tehdit etmesinin ardından Refik Hariri Üniversite Hastanesi'nin girişlerinden birini hedef aldığı aktarıldı.

Hastanenin normal bir şekilde çalışmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin ana merkezinin de söz konusu hastanede bulunduğu ifade edildi.

İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarla uluslararası kanunları hiçe sayarak tereddüt etmeden işlediği savaş suçlarının kınandığı açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırılarında 4 sağlık personelinin görevlerini yerine getirdiği sırada hayatını kaybettiği, 5'inin de yaralandığı belirtildi.

Uluslararası topluma sessizlik politikasından vazgeçmesi çağrısı yapılan açıklamada, "Bu kayıtsızlık daha ne kadar sürecek? Dünyanın vicdanı uyanıp İsrail'in Lübnan'daki sağlık sistemine yönelik saldırılarını durdurana kadar kaç masum insan öldürülecek, hayati öneme sahip kaç bine yıkılıp zarar görecek?" soruları yönetildi.

İsrail'in sağlık sistemini hedef alan saldırılarına karşı uluslararası bir insani tavır alınması çağrısı yapılan açıklamada, Lübnan'daki hastanelerin ve sağlık çalışanlarının zorlu savaş koşullarında hizmet vermeye çalıştığı vurgulandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine dün düzenlediği saldırılarda 4 sağlık çalışanı hayatını kaybetmiş, 5'i yaralanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Refik Hariri Hastanesi çevresine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre, biri çocuk 4 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'e Kınama - Son Dakika

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