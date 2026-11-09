Lübnan-Suriye sınırındaki Abbudiyye-Debbusiye Kapısı onarımın ardından yeniden açıldı - Son Dakika
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Lübnan-Suriye sınırındaki Abbudiyye-Debbusiye Kapısı onarımın ardından yeniden açıldı

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İsrail'in Kasım 2024'teki saldırısında köprüsü hasar gören Abbudiyye-Debbusiye Sınır Kapısı, onarımın ardından törenle yeniden açıldı. Kapının, Lübnan'ın kuzeyi ile Suriye'nin orta kesimlerine daha kısa güzergah sunması ve iki ülke ticaretini canlandırması bekleniyor.

İsrail saldırısının ardından Kasım 2024'te kapatılan Lübnan ile Suriye arasındaki Abbudiyye-Debbusiye Sınır Kapısı, düzenlenen törenle yeniden açıldı.

Suriye'nin Humus ilindeki Debbusiye bölgesi ile Lübnan'ın Akkar bölgesindeki Abbudiyye'yi birbirine bağlayan sınır kapısı, hasar gören köprünün onarılması ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından açıldı.

Açılış törenine Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Resmani, Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrükler İdaresi Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Dairesi Müdürü Mazen Alluş, Lübnan'ın Şam Büyükelçisi Henry Kuston, Suriye'nin Beyrut Maslahatgüzarı İyad el-Hazza ve iki ülkeden yetkililer katıldı.

Suriye tarafında düzenlenen kurdele kesiminin ardından katılımcılar Lübnan tarafına geçerek gümrük binasındaki çalışmaları inceledi.

Kapının yeniden açılması, Lübnan'ın kuzeyi ile Suriye'nin orta kesimleri arasında seyahat eden yolculara daha kısa güzergah sunacak. Kapının, Suriye'nin orta kesimleri ile sahilindeki üretim bölgelerini Lübnan'ın kuzeyi ve Trablusşam Limanı'na bağlaması bekleniyor.

Güzergahın yük taşımacılığında mesafe ve maliyetleri azaltarak iki ülke arasındaki ticaret ve transit geçişleri canlandırması, başkent Şam'a açılan Masnaa Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğu da hafifletmesi öngörülüyor.

İki ülke arasında 5 sınır kapısı bulunuyor. Abbudiyye-Debbusiye kapısı, İsrail'in Kasım 2024'teki saldırısında iki tarafı birbirine bağlayan köprünün zarar görmesi nedeniyle hizmet dışı kalmıştı.

Kaynak: AA
EkonomiGüncelSuriyeLübnanİsrailDünyaSon Dakika

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