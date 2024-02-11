Lübnan, Suriyeli mültecileri anavatanlarına geri göndermeye başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan, Suriyeli mültecileri anavatanlarına geri göndermeye başlayacak

Lübnan, Suriyeli mültecileri anavatanlarına geri göndermeye başlayacak

Lübnan Yerinden Edilenler Bakanı İssam Şerafeddin, Lübnan hükümetinin Suriyeli mültecilerin konvoylarla Suriye'ye geri gönderilmesini yeniden başlatma kararı aldığını duyurdu. Ancak, Birleşmiş Milletler mülteci ajansı ve Avrupa Parlamentosu'nun muhalefeti nedeniyle bu plan tam anlamıyla uygulanmadı. Lübnan, kişi başına en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmaya devam ederken, mülteci barındırmayı daha fazla kaldıramayan Lübnan'da yetkililer Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi için çağrıda bulunuyor.

11.02.2024 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEYRUT, 11 Şubat (Xinhua) -- Lübnan Yerinden Edilenler Bakanı İssam Şerafeddin, ülkenin yakında Suriyeli mültecileri anavatanlarına göndermeye yeniden başlayacağını duyurdu.

Cumartesi günü kabinenin bir toplantı sonrasında yayımladığı yazılı açıklamada Şerafeddin'in, "Lübnan hükümeti beni Suriyeli mültecilerin konvoylarla Suriye'ye geri gönderilmesini yeniden başlatmakla görevlendirdi" ifadesi yer aldı.

Bakan, "Başta Suriye'deki yeni yerel yönetim bakanı olmak üzere ilgili taraflarla olumlu görüşmeler yaptık ve onlar da bu konuda kararlılar" dedi.

Şerafeddin 2022'de hükümetin her ay 15.000 Suriyeli mülteciyi Suriye'ye geri gönderme planını açıklamış ve "savaşın sona erdiği ve ülkenin güvenli hale geldiği" konusunda ısrar etmişti.

Ancak, Suriye'deki koşulların mültecilerin geniş çaplı geri dönüşüne olanak tanımadığını savunan Birleşmiş Milletler mülteci ajansı ve Avrupa Parlamentosu'nun muhalefeti nedeniyle bu plan hiçbir zaman tam anlamıyla uygulanmadı.

Lübnan kişi başına en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmaya devam ederken, hükümet tahminlerine göre ülkede yaklaşık 2 milyon Suriyeli mülteci yaşıyor.

Benzeri görülmemiş bir mali krizden muzdarip olan ve mülteci barındırmayı daha fazla kaldıramayan Lübnan'da yetkililer Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi için birçok kez çağrıda bulundu.

Kaynak: Xinhua

Sizin düşünceleriniz neler ?

Suriye, Lübnan, Suriye, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan, Suriyeli mültecileri anavatanlarına geri göndermeye başlayacak - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 20:00:31. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnan, Suriyeli mültecileri anavatanlarına geri göndermeye başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement