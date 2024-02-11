Lübnan, Suriyeli mültecileri anavatanlarına geri göndermeye başlayacak

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BEYRUT, 11 Şubat (Xinhua) -- Lübnan Yerinden Edilenler Bakanı İssam Şerafeddin, ülkenin yakında Suriyeli mültecileri anavatanlarına göndermeye yeniden başlayacağını duyurdu.

Cumartesi günü kabinenin bir toplantı sonrasında yayımladığı yazılı açıklamada Şerafeddin'in, "Lübnan hükümeti beni Suriyeli mültecilerin konvoylarla Suriye'ye geri gönderilmesini yeniden başlatmakla görevlendirdi" ifadesi yer aldı.

Bakan, "Başta Suriye'deki yeni yerel yönetim bakanı olmak üzere ilgili taraflarla olumlu görüşmeler yaptık ve onlar da bu konuda kararlılar" dedi.

Şerafeddin 2022'de hükümetin her ay 15.000 Suriyeli mülteciyi Suriye'ye geri gönderme planını açıklamış ve "savaşın sona erdiği ve ülkenin güvenli hale geldiği" konusunda ısrar etmişti.

Ancak, Suriye'deki koşulların mültecilerin geniş çaplı geri dönüşüne olanak tanımadığını savunan Birleşmiş Milletler mülteci ajansı ve Avrupa Parlamentosu'nun muhalefeti nedeniyle bu plan hiçbir zaman tam anlamıyla uygulanmadı.

Lübnan kişi başına en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmaya devam ederken, hükümet tahminlerine göre ülkede yaklaşık 2 milyon Suriyeli mülteci yaşıyor.

Benzeri görülmemiş bir mali krizden muzdarip olan ve mülteci barındırmayı daha fazla kaldıramayan Lübnan'da yetkililer Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi için birçok kez çağrıda bulundu.