Lübnan ve Fransa Liderlerinden Güvenlik Görüşmesi

04.03.2026 20:45
Cumhurbaşkanı Avn, Macron ile yaptığı görüşmede İsrail'in saldırılarına müdahale talep etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü.

Görüşmede mevcut güvenlik gelişmeleri ele alınırken, Cumhurbaşkanı Avn'ın Fransa'dan İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması için müdahalede bulunmasını talep ettiği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

