Lübnan ve İran'dan Telefon Görüşmesi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve İran ile ABD arasında sağlanan mutabakatı ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve iki ülkeyi ilgilendiren çeşitli konular ele alındı.

Avn, İran ile ABD arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirterek, bunun, bölgedeki gerilimin azaltılmasına katkı sağlamasını ve güvenlik ile istikrarı güçlendirecek diplomatik çözümlerin önünü açmasını temenni etti.

Görüşmede ayrıca, bölgede kalıcı istikrarın sağlanması amacıyla siyasi ve diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın istikrarı, güvenliği ve egemenliğinin ülkenin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Erakçi de tüm tarafların Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesinin önemini vurgulayarak, İran ile ABD arasında sağlanan mutabakatın oluşturduğu olumlu atmosferin Lübnan'da istikrarın güçlenmesine, toparlanma sürecinin desteklenmesine ve refahın artırılmasına katkı sağlamasını umduğunu dile getirdi.

İsrail'in saldırılarına eş zamanlı olarak Lübnan-İran ilişkilerinde gerilim arttı

İsrail'in 2 Mart'ta sonra Lübnan'a yönelik saldırılar başlatmasıyla birlikte Beyrut ile Tahran arasındaki ilişkilerde gerilim arttı.

Lübnan yönetimi, İran'ın Hizbullah'a verdiği desteğin ülkeyi bölgesel çatışmaların içine çektiğini savunarak, Tahran'ı iç işlerine müdahale etmekle suçladı.

Bu kapsamda Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 24 Mart'ta İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani'yi "istenmeyen kişi" ilan ederek akreditasyonlarını iptal etti ve ülkeyi terk etmesi için 29 Mart'a kadar süre verdi. Lübnan yönetimi daha sonra İran vatandaşlarına vize uygulaması başlattı.

Cumhurbaşkanı Joseph Avn da 8 Haziran'da CNN'e verdiği röportajın ikinci bölümünde, İran ile karşılıklı saygıya dayalı iyi ilişkiler kurmak istediklerini ancak Tahran'ın Lübnan'ın iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini söylemişti.

Başbakan Nevvaf Selam ise 5 Haziran'da İran'a seslenerek, "Güneyimizi rahat bırakın, bölgeyi ve halkını müzakerelerde şartlarınızı iyileştirmek için kullanılan bir koz olarak görmekten vazgeçin." ifadelerini kullandı.

ABD-İran mutabakatı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirtmişti.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.