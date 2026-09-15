Lübnan ve Pakistan mahkum değişimi mutabakat zaptını İslamabad'da imzaladı

Lübnan ve Pakistan içişleri bakanları, iki ülke arasında mahkum değişimine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan İçişleri Bakanı Ahmed el-Haccar, resmi ziyaret için gittiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi.

Şerif'in huzurunda, Haccar ile Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi iki ülke arasında mahkum değişimine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı.

Öte yandan, Haccar ile Şerif'in görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Görüşmede Haccar, başta güvenlik olmak üzere Pakistan ile çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek ve koordinasyonu güçlendirmek istediklerini belirtti.

Başbakan Şerif de iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Şerif, Pakistan'ın bu zor dönemde Lübnan ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu, Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydetti.