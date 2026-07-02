Lübnan ve Suriye'de Yeni Dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan ve Suriye'de Yeni Dönem

02.07.2026 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan, Suriye ile karşılıklı saygıya dayalı ilişkileri güçlendirecek yeni bir sayfa açtı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Suriye ile ilişkilerde karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı yeni bir sayfa açıldığını belirtti.

Recci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin Lübnan ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerde "eşitlik ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygıya dayalı" yeni bir sayfa açıldığını ifade etti.

Şeybani'nin görüşmelerde Suriye'nin Lübnan'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve iç işlerine karışmama ilkesine bağlılığını yinelediğini aktaran Recci, tarafların ikili ilişkileri geliştirme ve özellikle ekonomi ile kalkınma alanlarında işbirliğini güçlendirme konusunda ortak irade ortaya koyduğunu kaydetti.

Recci, ayrıca sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadele konularında koordinasyonun artırılması yönünde mutabakat bulunduğunu belirtti.

Lübnan'ın Suriye ile devletler arası ilişki temelinde, tam egemenlik, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleri çerçevesinde dengeli ilişkiler kurma yolunda ilerlediğini vurgulayan Recci, bunun iki ülke halkının çıkarlarına hizmet edeceğini ve bölgede güvenlik ile istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Suriye, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan ve Suriye'de Yeni Dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da sıcak hava bunalttı: Kimi denizde serinledi kimi gölgelik alanda dinlendi İstanbul'da sıcak hava bunalttı: Kimi denizde serinledi kimi gölgelik alanda dinlendi
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
Vinç operatörü 40 metre yükseklikte namaz kılıp çalışmaya devam etti Vinç operatörü 40 metre yükseklikte namaz kılıp çalışmaya devam etti
Bakan Yumaklı’dan elini öpmek isteyen çocuğa esprili cevap Bakan Yumaklı'dan elini öpmek isteyen çocuğa esprili cevap
Yaşlı kadını öldürüp altınlarını çalan zanlı bina görevlisi çıktı Yaşlı kadını öldürüp altınlarını çalan zanlı bina görevlisi çıktı
Osman Gazi’nin miğferi ABD’de ortaya çıktı Osman Gazi'nin miğferi ABD'de ortaya çıktı

20:18
İsmail Köybaşı’dan futbola veda
İsmail Köybaşı'dan futbola veda
19:46
China Suarez, Icardi’yi terk etti O mesajları görünce evden kaçmış
China Suarez, Icardi'yi terk etti! O mesajları görünce evden kaçmış
18:54
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi
18:46
Özgür Özel’e Madımak’ta soğuk duş
Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
17:59
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
14:40
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 20:25:15. #7.12#
SON DAKİKA: Lübnan ve Suriye'de Yeni Dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.