Lübnan ve Suriye'de Yeni Dönem

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Suriye ile ilişkilerde karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı yeni bir sayfa açıldığını belirtti.

Recci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin Lübnan ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerde "eşitlik ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygıya dayalı" yeni bir sayfa açıldığını ifade etti.

Şeybani'nin görüşmelerde Suriye'nin Lübnan'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve iç işlerine karışmama ilkesine bağlılığını yinelediğini aktaran Recci, tarafların ikili ilişkileri geliştirme ve özellikle ekonomi ile kalkınma alanlarında işbirliğini güçlendirme konusunda ortak irade ortaya koyduğunu kaydetti.

Recci, ayrıca sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadele konularında koordinasyonun artırılması yönünde mutabakat bulunduğunu belirtti.

Lübnan'ın Suriye ile devletler arası ilişki temelinde, tam egemenlik, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleri çerçevesinde dengeli ilişkiler kurma yolunda ilerlediğini vurgulayan Recci, bunun iki ülke halkının çıkarlarına hizmet edeceğini ve bölgede güvenlik ile istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.