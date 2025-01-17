Lübnan Yeni Hükümeti Kurma Aşamasında

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Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam, Başbakanlık edeceği hükümette görev alacak bakanların isimlerini yakında açıklayacağını belirtti.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, hükümeti kurma çalışmalarını sürdüren Selam, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Selam, Cumhurbaşkanı Avn'a Meclis'teki siyasi bloklarla hükümeti kurma çalışmaları kapsamında yaptığı istişare görüşmeleri sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Selam, milletvekilleriyle görüşmelerinin oldukça olumlu geçtiğini belirterek, "Hükümeti kurma süreci doğru yolda ilerliyor. Yakında yeni Lübnan hükümetinde yer alacak bakanların isimlerini açıklayacağım." dedi.

Lübnan'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile görüşmesine ilişkin Selam, "Macron'a İsrail'in (Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden) çekilmesinin bir an önce gerçekleşmesi ve geciktirilmemesi konusunda ısrar ettim. Aksi takdirde bu durum ülkenin istikrarını tehdit eder. Uluslararası toplum da bu yönde baskı yapmalı." diye konuştu.

Selam, Lübnan'ın yalnızca yeniden inşası için değil daha önce hayata geçirilmeyen projeler konusunda da Fransa'dan destek almak istediklerini ifade etti.

Kurulacak yeni hükümete işaret eden Selam, "Yasaların ve kurumların çalışmasının modernleştirilmesi için Fransa'dan teknik yardım almayı önemsiyoruz." diye konuştu.

Lübnan'da 2 yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından 9 Ocak'ta Meclis'te yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 13 Ocak'ta, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Selam, Şubat 2024'ten bu yana yürüttüğü UAD Başkanlığından 14 Ocak'ta istifa etmişti.