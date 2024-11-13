Lübnanlı Amerikalılardan Trump'a Ateşkes Çağrısı

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ABD'de merkezi Michigan eyaletinde bulunan bir kuruluşun bünyesindeki Lübnanlı Amerikalılar, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'a Filistin ve Lübnan'da ateşkes talep etme çağrısı yaptı.

Michigan'daki Orta Doğu Kuzey Afrika (MENA) Amerikan Ticaret Odası adlı kuruluşun Instagram hesabından yapılan açıklamada, kuruluşun bünyesindeki Lübnanlı Amerikalılar adına Trump'ın seçimdeki zaferi tebrik edildi.

Açıklamada, Cumhuriyetçi Trump'ın, Michigan eyaletinin Dearborn kasabasında seçimi kazandığı vurgulanarak çeşitli eyaletlerdeki kuruluş üyelerinin de seçim galibiyetine "katkı sağladığı" ifade edildi.

Trump'ın, seçim kampanyası sırasında ekim ayı sonunda Lübnanlı Amerikalılara hitaben Orta Doğu'da "barış" vadeden mektubuna değinilen açıklamada, Trump'a "siyasi etkisini kullanarak Filistin ve Lübnan'da derhal ateşkes talep etme" çağrısı yapıldı.

ABD'de Demokrat yönetimin Gazze soykırımına desteğine tepkili Amerikalı Müslümanların ve Arapların en yoğun yaşadığı Michigan'da Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'i yenilgiye uğratmıştı.

Michigan'ın, nüfusunun yüzde 55'ini Orta Doğu kökenlilerin oluşturduğu, geleneksel olarak Demokrat Parti eğilimli Dearborn kasabasında da halk, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Trump'ı tercih etmişti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump, 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. Başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen görevine başlayacak.