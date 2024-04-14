Lübnanlılar Ramazan Bayramını kutlamak için göç etti

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ÇEKİM TARİHİ: 12 Nisan 2024

1. Ramazan Bayramını kutlayan Lübnanlıların çeşitli görüntüleri

4. Yıkımın çeşitli görüntüleri

Hizbullah ve İsrail ordusu arasında sınır hattında devam eden çatışmalar, Lübnan'ın güneyinde yaşayan birçok kişiyi ülkenin kuzeyine göç etmeye zorladı.

Yerlerinden edilen Lübnanlılar, Ramazan Bayramı'nı kutlamak için sahil kenti Sur'da bir eğlence parkı ve geleneksel bir halk pazarı kurdu.

"Allah, direnişçileri koruyor. Bu tepelerden bizi izliyorlar, Allah bizi koruyor ve onlar da öyle. Biz burada, ülkemizde kararlıyız. İnancımız Allah'a ve toprağımızadır."

"Umarım durum sakinleşir. Ben de bunu diliyorum. Allah sizi ve direnişçileri korusun."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor. (XHTV)