Lübnanlılar Temkinli Dönüş Yapıyor - Son Dakika
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Lübnanlılar Temkinli Dönüş Yapıyor

17.06.2026 11:12
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BMMYK, İsrail'in saldırıları sürerken Lübnan'daki yerinden edilenlerin temkinli geri dönüşlerinin başladığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, ABD ile İran arasında mutabakata varılmasının ardından İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş Lübnanlıların ülkenin güneyindeki evlerine "temkinli" dönüşlerinin başladığını ancak İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü bu bölgelerin güvenli olmadığını bildirdi.

Baloch, AA muhabirinin Lübnan'da, ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin geri dönüşleri ve İsrail'in saldırılarını sürdürmesine ilişkin sorularını yazılı yanıtladı.

Lübnan'da yerel yetkililerin güvenlik durumunu değerlendirmeye devam ettiğini ve geri dönüş bölgelerinin güvenli olduğunun resmi olarak ilan edilmediğini belirten Baloch, "Yerinden edilmiş aileler temkinli bir şekilde geri dönmeye başlıyor. Mutabakatın duyurulmasından bu yana bazı ailelerin Lübnan'ın güneyindeki kasaba ve köylerine geri dönmeye başladığını gördük. Birçoğu için tamamen güvenli olduğunu hissettikleri için değil, sadece yerinden edilmeye daha fazla dayanamadıkları için ve eve duydukları özlem çok güçlü olduğu için dönüyor." ifadelerini kullandı.

Baloch, Lübnanlıların evlerini, topraklarını ve hayatlarının kalanını kontrol etmek istediğini, birçok kişinin de belirsizlik ve korku içinde bulundukları yerde kaldığını vurguladı.

"İsrail saldırıları devam ediyor, yaygın yıkımla birleşiyor ve bununla birlikte derin bir güvensizlik ve istikrarsızlık duygusu, geri dönme kararını inanılmaz derecede zorlaştırıyor." ifadelerine yer veren Baloch, insanların riskleri bildiğine ve birçoğunun evlerinin hala ayakta olup olmadığından bile emin olmadığına dikkati çekti.

Baloch, Lübnan'ın güneyinin bazı bölgelerinin, hala İsrail askerinin kontrolü altında olduğunun ve durumun hala öngörülemez olması nedeniyle güvenli ve sürdürülebilir geri dönüşler için koşulların henüz mevcut olmadığının altını çizdi.

Babar Baloch, şöyle devam etti:

"Çatışmalar dursa dahi insanların hasarı değerlendirmek, kendilerini güvende hissetmek ve ne zaman ve nasıl geri dönebileceklerine kendileri karar vermek için zamana ihtiyaçları olacak. Birçok aile için eve dönmek henüz mümkün bir seçenek değil."

Lübnan içinde yerinden edilmiş nüfusun 1 milyon 50 bin civarında olduğuna dikkati çeken Baloch, geri dönüşlere ilişkin ise ellerinde resmi bir rakam olmadığına işaret etti.

ABD-İran mutabakatı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Haziran'da ABD ve İran'ın, yürütülen müzakerelerin ardından, Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaları sonlandırmak üzere mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirtmişti.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnanlılar Temkinli Dönüş Yapıyor - Son Dakika

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