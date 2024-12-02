Lufthansa'dan Tel Aviv Uçuşlarına Uzatma

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Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın sahibi olan Lufthansa Grubu'nun, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e uçuş iptallerinin süresini 31 Ocak 2025'e kadar uzattığı bildirildi.

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle uçuş planında güncelleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Tel Aviv uçuşlarının 31 Ocak 2025'e kadar askıya alındığı ifade edilirken, bu durumdan etkilenen yolcuların daha sonraki bir seyahat tarihi için ücretsiz olarak yeniden rezervasyon yaptırabileceği veya alternatif olarak bilet ücretinin tamamını iade alabileceği kaydedildi.

Lufthansa Grubu daha önce, İran'ın başkenti Tahran'a 31 Ocak 2025'e, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a da 28 Şubat 2025'e kadar uçuşların iptal edildiğini duyurmuştu.

İsrail'in saldırılarının ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle Lufthansa son dönemde Orta Doğu'ya uçuş iptallerini defalarca uzatmıştı.