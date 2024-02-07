Lufthansa Yer Hizmetleri Çalışanlarının Uyarı Grevi Başladı - Son Dakika
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Lufthansa Yer Hizmetleri Çalışanlarının Uyarı Grevi Başladı

Lufthansa Yer Hizmetleri Çalışanlarının Uyarı Grevi Başladı

Almanya'da Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarının Berlin, Frankfurt, Münih, Hamburg ve Düsseldorf havalimanlarında uyarı grevi başladı. Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası'nın çağrısına uyan çalışanların grevinden yaklaşık 1000 uçuş ve 100 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor. Grevin yarın yerel saatle 07.10'a kadar süreceği belirtiliyor. Sendika, Lufthansa, Lufthansa Teknik ve Lufthansa Kargo'daki 25 bin çalışan için ücret görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı. Sendika, yüzde 12,5 ücret artışı talep ederken, çalışanlara yüksek enflasyonun telafisi için 3 bin avroluk ikramiye verilmesini istiyor.

07.02.2024 14:23
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Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarının Berlin, Frankfurt, Münih, Hamburg ve Düsseldorf havalimanlarındaki uyarı grevi başladı.

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikasının (ver.di) çağrısına uyan havalimanı çalışanlarının uyarı grevinden yaklaşık 1000 uçuş ve 100 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

Uyarı grevinin, yarın yerel saatle 07.10'a kadar süreceği belirtildi.

Sendikanın Lufthansa, Lufthansa Teknik ve Lufthansa Kargo'daki yaklaşık 25 bin çalışan için işverenle ücret görüşmeleri devam ediyor.

Sendika yüzde 12,5'lik ücret artışı talep ediyor. Buna ek olarak, çalışanlara yüksek enflasyonun telafisi için 3 bin avroluk ikramiye verilmesi isteniyor.

Kaynak: AA

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